Arjen Lubach trekt weer wereldwijd de aandacht, ditmaal met een Game of Thrones-spin off

Het filmpje werd miljoenen keren bekeken en gedeeld op sociale media. Intussen waagden websites als Vice, Digg, Humo en The Telegraph zich aan allerlei beschouwingen over de trailer en de potentiële hitserie. Het was ook niet niks wat de kijkers in de trailer voorgeschoteld kregen: de ijzeren troon als museumstuk, een speech van premier Lannister, zombies met priemende ijsblauwe ogen en de schaduw van een overvliegende draak.



Maar niet iedereen leek overtuigd. Dat de Duitse komiek Jan Böhmermann -beroemd geworden vanwege het satirische Erdogan-gedicht- de veelbesproken trailer op zijn Twitter deelde, leidde tot behoorlijke twijfels of de aangekondigde serie wel echt was. Opmerkelijk was ook dat Arjen Lubach de trailer van de Games of Thrones spin-off maandagmorgen eveneens - met een smiley - op zijn tijdlijn deelde.



(Tekst gaat verder onder de video.)