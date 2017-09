Anouk pakt schofferende Brusselmans terug, RTL is het spoor bijster

Flop

Het gaat niet heel lekker met RTL. Naar de nieuwe vlaggenschepen, zoals Spreekrecht, Kroongetuige en Story of my Life, wordt ondermaats gekeken. Een van de grootste ergernissen van veel kijkers is bovendien het circuit van RTL-gezichten dat voortdurend in de eigen programmering terugkeert, in RTLBoulevard, RTL Late Night en Expeditie Robinson. Alsof elke avond een paar RTL-lootjes uit een bingorad worden getrokken.



Van deze kritiek, die toch al een tijdje klinkt, trekt RTL zich niets aan. Neem de uitzending van RTL Boulevard van woensdag: een uitgebreid gesprek met Winston en Renate Gerschtanowitz over hun deelname aan Story of my Life. Verder items over Marieke Elsinga en Fiona Hering, die na zestien jaar stopt als expert bij RTL Boulevard. Toppunt van de RTL-kruisbestuiving was een nieuwtje over Robert ten Brink. Tijdens de opnames van All You Need Is Love werd hij in zijn liefdescaravan 'verrast' met een nieuw contract van drie jaar. Met Erland Galjaard, zeg maar de God van RTL, keek Ten Brink naar een filmpje van Erland Galjaard, die hem het heuglijke nieuws vertelde. Daarna volgde een warme omhelzing. Dankbaar tekende Ten Brink het contract, zonder te lezen. Weer een prachtige aflevering van de RTL-soap Personeelszaken.



Haro Kraak