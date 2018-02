Als Mies Bouwman (1929 - 2018) presenteerde, stapte ze de huiskamer van de kijkers binnen

Tv-maken was decennialang haar leven. In de Volkskrant: 'Ik vond alleen de opkomst altijd eng, maar daarna voelde ik me als een vis in het water. Je reageerde gewoon op wat er gebeurde. Ik herinner me nog dat de weerman opeens niet kwam opdagen omdat hij ziek was en dan zei ik tegen de kijkers: 'Eens even kijken hoe het weer is.' Dan deed ik de buitendeur open die vlakbij was en zei: 't Is mooi!' En dan gingen we door.'



Je reageerde gewoon op wat er gebeurde - beter had ze haar talent niet onder woorden kunnen brengen. Het was nergens beter te zien dan in de eerste grote spelshow op de Nederlandse televisie, Eén van de acht dat ze van 1969 tot 1973 presenteerde; zonder autocue, zoals ze later opvolgers en opvolgsters vaak zou inpeperen, en met een aanstekelijke spontaniteit.



Het waren, voor televisiekijkers, overzichtelijke tijden, met slechts twee netten en omroepen met een religieuze of politieke signatuur die in eerste instantie hun eigen achterban bedienden. Bouwman was in een verzuilde samenleving de magneet die iederéén aantrok, links en rechts, gelovig en niet-gelovig en jong en oud.