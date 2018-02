Alles is bij het oude: Brad herontdekt het flirten, Angelina covert de mensenrechten

Plezier

Er zijn weinig sterren die in een nieuwsbericht tegelijkertijd aandacht krijgen voor de exacte kleurnuance van hun lippenstift als voor hun recente werk voor de Verenigde Naties. We hebben het natuurlijk over Angelina Jolie, die volgens The Daily Mail deze week 'a Jolie good time' in Parijs had.



En dit deed Jolie allemaal voorafgaande aan en tijdens die jolie good time: ze bezocht met haar dochters Shiloh en Zaharah een vluchtelingenkamp in Jordanië, ze gaf in New York interviews over haar nieuwste film en ze vloog met haar zes kinderen door naar Parijs, waar ze een staaltje Jolie-multitasking deed: ze sprak Brigitte Macron over Jordanië en Syrië en nam een nieuwe reclame op voor Guerlain-parfum.