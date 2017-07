Afscheid van André Roelofs; de mamil en de juiste Tourverhalen

Scherpzinnig duider

Een van de gelukkige toevalligheden in mijn leven is dat een jaar nadat ik de weinig uitzichtrijke studierichting Russisch had gekozen, in Moskou Gorbatsjov aan de macht kwam. De ontdooiing van het Sovjet-rijk begon, de wereld keek gefascineerd toe. Wij studenten discussieerden wie dat het beste versloeg: Laura Starink voor NRC of André Roelofs voor de Volkskrant. Waar Starink verwondering en reislust inbracht, blonk Roelofs uit als duider van de machinaties in het Kremlin. Geen wonder, voor iemand die tot de gestaalde kaders van de CPN had behoord, maar op grond van zijn verslaggeving van de Poolse opstand afvallig was geraakt en uitgegroeid tot een sceptisch en scherpzinnig waarnemer. Veel later, toen ik André al had leren kennen als een buitengewoon aardige collega, besefte ik pas hoe de geschiedenis hem heeft gevormd. Hij heeft als puber het communistische verzet tegen de Duitse bezetter geholpen. In 1956 verdedigde hij het gebouw Felix Meritis tegen anti-communistische demonstranten, zoals hij vertelde in zijn openhartige afscheidsinterview uit 1996 met Jan Tromp. Dat stoften we deze week af en zetten het op de site naast de necrologie door Paul Brill. Gisteren woonde ik Andrés begrafenis bij. Mijn voorganger, Pieter Broertjes, was een van de sprekers, en begon zo: 'André Roelofs was geen man van small talk, een gesprek ging al gauw over de politieke situatie in ons land en liever nog, in de wereld. Hij stelde dan eerst een vraag om vervolgens vaak zélf het antwoord te geven.' Dat was herkenbaar.