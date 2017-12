Actie 3FM Serious Request levert ruim 5 miljoen euro op

De afgelopen zes dagen zaten de dj's Domien Verschuuren, Sander Hoogendoorn en Angelique Houtveen opgesloten in het Glazen Huis. Ze hebben geld ingezameld voor het herenigen van families die elkaar zijn kwijtgeraakt door oorlog en conflicten. Wereldwijd zijn volgens het Rode Kruis meer dan 4 miljoen mensen op zoek naar hun dierbaren. De hulporganisatie probeert vermisten op te sporen en het contact te herstellen.



In 2016 bracht Serious Request 8.744.131 euro op voor kinderen met longontsteking. Het Glazen Huis stond toen in Breda. Dat kwam vooral door de grote bijval voor de nagellakactie van het inmiddels overleden jongetje Tijn, goed voor 2,5 miljoen euro. Toen na enkele maanden de eindbalans werd opgemaakt bleek er 9,25 miljoen opgehaald.



Het recordjaar blijft 2012, toen de actie in Enschede 13.839.731 euro opleverde voor het terugdringen van babysterfte. Met alle Serious Request-acties is in de afgelopen veertien jaar iets meer dan 100 miljoen euro opgehaald voor uiteenlopende stille rampen in de wereld, meldt NPO 3FM.



De formule lijkt echter sleets te raken. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) investeert al jaren flink in Serious Request, maar er is weinig reden voor optimisme over de toekomst van het evenement. De uitzending van de aftrap op NPO 3 trok maandagavond 452.000 tv-kijkers, 8 procent minder dan vorig jaar.



Bijkomend probleem voor Serious Request is dat het moeilijker wordt sponsors te vinden. Apeldoorn moet 50.000 euro bijpassen om extra beveiligingsmaatregelen te financieren. 'We gaan volgend jaar opnieuw iets doen met het Rode Kruis, in de week voor Kerst', zei een woordvoerster van 3FM dinsdag. 'In welke vorm dat is - met of zonder Glazen Huis - en welke naam de actie krijgt, gaan we volgend jaar bekendmaken. Daarmee gaan we jullie verrassen.'