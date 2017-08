Abbring worstelt in laatste Zomergasten (Claudia de Breij) met ongemak en verbazing

Weinig persoonlijke momenten

Ze nam het bovendien op voor de onder vuur liggende omroep PowNed. 'Ik vind het leven te kort om niet on speaking terms met iedereen te zijn', verklaarde ze. De Breij wil lief zijn, bij iedereens clubje horen en met de hele wereld in gesprek gaan, maar wenst door niemand geclaimd te worden. Echt persoonlijk werd het pas toen het ging over haar lastige coming-out.



Bij een fragment van The Muppets, zingend op het afscheid van hun bedenker Jim Henson, kwamen er tranen. Het lied 'Just One Person' (over het belang van mensen die in je geloven, om uiteindelijk in jezelf te geloven) is wat De Breij betreft ultiem geschikt om gedachten als 'alles is slecht, niemand deugt, wat maakt het ook allemaal uit' te laten varen. Het woord 'troostrijk' viel. 'Ik kijk dit echt om hoop uit te putten.' Het was de opmaat tot de Mag ik dan bij jou-achtige slotgedachte die model stond voor het ietwat voorspelbare karakter van Zomergasten met Claudia de Breij: 'Als de angst overheerst, is het afgelopen, is het verhaal voorbij. En ik wil weten hoe het afloopt, dus dan moet er hoop zijn.'



Daarna dipten de twee hun voeten in het koude water onder het camperdak waarop ze hadden gezeten, so happy together. Toch nog een verrassing: het was de afgelopen zes weken dus steeds een échte plas geweest.