'Vakvrouw, icoon en ook nog een topmens': reacties op het overlijden van Mies Bouwman

Henny Huisman, presentator:

'Mies zei altijd: ik doe maar wat, ik zeg maar wat. Dat ze de camera pakte, 'hallo lieve mensen' riep, en dat het dan wel goed kwam. Dat was haar dekmantel. Maar daar had ze van tevoren echt wel goed over nagedacht. Niet dat alles vast stond trouwens. Ze had nooit een autocue. Ze had een piepklein opschrijfboekje en daar deed ze het mee. Die spullen op de lopende band in Een van de acht kocht ze gewoon zelf. Dan ging ze naar de Bijenkorf en zocht ze alles uit. 'Dan kan ik er leuker over vertellen', zei ze dan.



'Ik zat een keer naast haar in Carré bij de uitzending van de Televizierring. Daar zaten we dan: zij had drie ringen, ik twee. Maar we zaten ergens achterin, op de twintigste rij. Plotseling zagen we Barbie binnenlopen en op de voorste rij gaan zitten. Toen stootte Mies me aan en zei ze: Ja, Henny, zo gaat dat. Dat was vooral ironisch bedoeld. Niet verbitterd. Mies was de koningin van de tv, maar ze gedroeg zich niet als een koningin. Ze had geen kapsones. Mies vond het ook gewoon heerlijk om voor haar kinderen te zorgen, appeltjes voor ze te schillen, voor ze te zorgen. Ze wist dat die roem maar relatief was.



'Haar allergrootste verlies was het overlijden van haar man Leen Timp. Daarna is ze nooit meer helemaal de oude geworden. Die twee waren tot het einde toe verliefd. Ze vond het ook lastig toen ze ziek werd en prednison moest slikken. Met dat opgezette hoofd wilde ze niet in beeld. In die periode verschool ze zich voor de buitenwereld.



'Haar grote talent was dat ze zo onbevangen door het scherm heen kon komen. Er zat geen glas meer tussen. Iedereen hield van die vrouw. Ze was je vriendin, je moeder. Ze kon in die laatste periode van haar leven opkomen en zeggen: ja, lieve mensen, ik ben er nog hoor. En dan schoot iedereen vol.'