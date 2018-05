'Stel seks uit tot alle deadlines zijn gehaald, tenzij zich een buitenkans voordoet'

Kan je na 2500 voetnoten er eentje aanwijzen waarvan je achteraf spijt hebt? Welke en waarom? Kan je een onderwerp noemen dat je links hebt laten liggen waarvan je nu denkt 'Daar had ik over moeten schrijven'?



Spijt, vind ik moeilijk te zeggen. Dan zou ik ze allemaal nog eens terug moeten lezen. Ik citeerde onlangs Robert Fisk, een beroemde oorlogscorrespondent, die in een Engelse krant twijfel had geuit of de laatste gifgasaanval van Assad wel een echte gifgasaanval was geweest. Daarover twijfel ik nog steeds, of Fisk niet te veel een Assad-aanhanger is om nog echt objectief te zijn. Had ik hem wel moeten citeren? Ik heb te weinig over China geschreven. Nooit over wielrennen. Misschien had ik dat eens moeten doen. Ik ben zeer tevreden dat ik nooit over de beroemdste crimineel van Nederland heb geschreven.