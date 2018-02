'Ik ben verschrikkelijk positief ingesteld. Ik weet niet hoe het komt, maar dat ben ik gewoon'

Toen ik u vooraf vroeg wie van uw vrienden ik ter voorbereiding kon bellen, noemde u Marc-Marie Huijbregts, Jeroen Krabbé, Claudia de Breij, Maarten van Rossem en Freek de Jonge. Allemaal beroemd. Vindt u het prettiger bevriend te zijn met beroemde mensen?

'Nee. Het heeft niks met beroemd-zijn te maken, ik vind hen gewoon sympathiek. Er zitten genoeg vervelende mensen tussen. Met Johan Cruyff kon ik het daar goed over hebben. Die beleefde ook weinig aan die sterrenstatus. Oh god, dat die nu ook al dood is. Je moet eigenlijk niet zo oud worden, want alle mensen die je lief en leuk vindt, vallen weg.'



In een van haar columns schrijft Mies Bouwman: 'Als ik een dochter had die wilde gaan doen wat ik doe, dan zou ik eens met haar praten.' (...) 'Ze zullen misschien nare verhalen over je publiceren. Dat is niet leuk. Maar wil je daar alsjeblieft boven staan? Huil maar in bed, schreeuw maar tegen de muren, jammer bij die een of twee mensen van wie je op aan kunt. Of bel mij. Maar lach tegen de buitenwereld, kijk ze recht aan, laat ze niets merken van wat je van binnen opeet, want echt, dat is wat er van je wordt verwacht. Ja, op een of twee vrienden kun je rekenen, maar op meer niet, ben ik bang. Er zijn wel horden mensen die om je heen dwarrelen als het je goed gaat, maar ze verbleken tot schimmen op het moment dat je ze écht nodig hebt.'



Waar komt zo'n column vandaan?

'Dat weet ik niet. Ik zit achter zo'n typemachine en tik dat op. Dat je minder vrienden hebt als je minder roem hebt, is een gegeven. Dat is niet erg, want dat vermoed je al. Ik vind het moeilijker van mensen af te komen die je aardig vindt, maar van wie je denkt: wat moet ik ermee? Toch doe ik dat in deze periode. Ik maak schoon schip door langzaam maar zeker mensen uit mijn kennissenkring te verwijderen. Ik word er gek van hoe ze me allemaal willen troosten en kijken hoe het met me gaat. Een paar heb ik voor mijn gevoel een lieve brief geschreven, met de boodschap: jongens, hou op. Laat me met rust, ik heb het goed. Ik hoop jullie ook, maar er zijn andere mensen op de wereld die waarschijnlijk meer behoefte aan je hebben dan ik. Maar ja, dat pikken ze niet allemaal. Dus gaan ze terugschrijven: ik kom toch langs, hoor. En dan schrijf ik weer: dat was dus niet de bedoeling. O god, het is moeilijk. Het zijn geen verschrikkelijke mensen, maar het vervuilt je tijd. Zonde, want zoveel tijd heb ik niet meer. Ja toch? Laat me nou maar. Het gaat goed met me mensen, geen zorgen, ik red het wel.'



Twee maanden nadat Leen was overleden, belandde u in het ziekenhuis. De kranten kopten dat de artsen vochten voor uw leven.

Wegwuiverig: 'Ik weet niet wat ik toen had, maar ik stortte totaal in. Ik had geloof ik een gebrek aan alles en toen hebben ze me weer opgekrikt, hahaha!'



U vraagt dan niet: wat had ik dan?

'Nee, ik zou echt niet weten wat ik had. De kinderen weten het precies, hoor. Een dubbele longontsteking ofzo. Ach, het doet er niet toe.'



Maar had u toen zelf ook het idee: help, ik ga eraan?

Nee. Ik sukkelde maar een beetje door hier in huis. Twee maanden later, op mijn verjaardag, hebben ze de dokter gebeld. Ik merkte niks aan mezelf, maar de kinderen kennelijk wel. En toen kwam de ziekenwagen. In mijn verjaardagskleren ging ik op de brancard naar het ziekenhuis en daar lag ik heerlijk in stilte. Ik weet niet wat ze met me gedaan hebben, maar na een dag of tien ben ik opgemonterd thuisgekomen. Ik kreeg thuiszorg, maar ze zeiden al vrij snel: hartelijk bedankt, we gaan weer. Ja, je kan het zo dramatisch maken als je zelf wil. Ik schijn ook raar gedaan te hebben, maar dat weet ik niet meer. Ik ben het ziekenhuis in gegaan en er weer als vanouds uitgekomen. Dat is het, haha!'



Móét u nog veel van uzelf? 'U schrijft: 'Ik moet doorgaan met leven, er zijn voor lieve, dierbare mensen en bijdragen wat ik kan.'

'Dat is zo. Een kleine kring kan eeuwig een beroep op me doen. Die hoeven maar een kik te geven en ik ben er voor ze. Daarbuiten moeten ze me maar met rust laten. Het is mooi geweest.'