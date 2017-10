'Ik ben die dolende dertiger die nog in een studentenrommelhok woont'

Psychologische thriller of romantische komedie?

'Ik denk dat je als acteur een romantische komedie sneller kunt onderschatten dan een psychologische thriller. Eerlijk gezegd dacht ik bij Weg van jou in eerste instantie ook: oh, dat doe ik wel even. Daarna realiseerde ik me hoe gevaarlijk het is zo te denken. Uiteindelijk was het een reden de film te gaan doen: ga maar eens kijken of het echt zo makkelijk is. Nee dus, dat is een misverstand.