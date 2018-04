Een slachtoffer van Facebooks datalek vertelt: 'Het is niet mijn keuze geweest'

De gegevens van Leo Koolhoven kwamen terecht bij Cambridge Analytica

'Je openbaar profiel, pagina vind-ik-leuks, geboortedatum en huidige woonplaats zijn waarschijnlijk gedeeld met This Is Your Digital Life.' Het is dinsdagmiddag als Leo Koolhoven (56) in het helpcentrum van zijn Facebookaccount leest dat zijn gegevens waarschijnlijk bij Cambridge Analytica terecht zijn gekomen. Niet hij, maar een van zijn Facebookvrienden heeft zich in het verleden bij de app This Is Your Digital Life ingelogd, die de data doorverkocht aan Cambridge Analytica.