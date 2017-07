'De uitdaging is je te verzoenen met je eigen imperfectie'

Presenteren of programmeren?

'Presenteren. Laat ik eerst zeggen dat programmeren een onderschat vak is. In klassieke muziek is het gebruikelijk dat zeg, een strijkkwartet, zijn programma opstuurt en je als programmeur ja of nee zegt. Saai, vind ik. Een verrassend programma is maatwerk. Je moet zelf nadenken. Kunnen we bijvoorbeeld werk van Schubert en Stromae in één programma vatten, als de uitvoerende muzikant van beiden houdt? Nodigen we gastmusici uit? Dat denken en regelen geeft kopzorgen.