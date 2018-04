'Bij mij is alles in extremen. Ik mis het gematigde, of eigenlijk mis ik dat dus helemaal niet'

Achter het fornuis of voor de camera?

'Achter het fornuis. Dat ik de laatste jaren ook geregeld voor de camera sta, is inherent aan mijn relatie met mijn allerliefste vriendinnetje. Want laten we wel wezen: er zijn genoeg koks die lekker kunnen koken, makkelijk praten en denken dat ze grappig zijn, maar ze hebben niet allemaal een relatie met Katja Schuurman.



'Die relatie heeft me ellende gebracht, dingen die me drie jaar geleden echt overvielen, zoals fotografen in de bosjes bij mijn huis of mijn restaurants, en het gebrek aan privacy soms.