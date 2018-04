Zoethoudertje: eenderde van de kinderen tot 6 jaar wordt door ouders achter tablet geparkeerd

Erg is het niet om je kind even achter de tablet te zetten, zegt pedagoog Krista Okma die bij het onderzoek is betrokken. 'Met jonge kinderen heb je het hartstikke druk. Als je ze achter de tablet zet, kan je mooi even eten koken of de was opvouwen.' Ze benadrukt wel dat het ook belangrijk is om samen met je kind naar de tablet of telefoon te kijken om uitleg te geven. 'Dat is leerzamer voor je kind dan wanneer hij er alleen mee bezig is.' Ze raadt ouders aan een speciaal mapje met filmpjes te maken waaruit kinderen kunnen kiezen. 'Dan weet je dat het goed zit. Saai is dat niet: kinderen leren veel van herhalen en steeds hetzelfde kijken. Een jong kind zegt niet voor niets altijd 'nog een keer, nog een keer'. Ze vinden dingen herkennen en voorspelbaarheid leuk.'



Uit de studie blijkt dat hoewel kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar nog steeds voor het eerst met media in aanraking komen in de vorm van een boek, al meer dan de helft ook smartphones en tablets gebruikt. Heel gek is dat niet: 98 procent van de ondervraagde huishoudens heeft een of meerdere smartphones in huis. Ook computers en laptops en televisies zijn in groten getale aanwezig.