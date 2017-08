Zeg nooit: ik zal je het lekkerste orgasme van 2017 laten beleven

Een vrouw aan een bar vertelde over haar liefdesleven, ze zei dat een man tegen haar had gezegd: 'Ik zal je laten squirten.' Vervolgens ging hij op plekken drukken waardoor zij het gevoel had dat ze nodig moest plassen, iets wat geen bijzonder aangename sensatie was.



De vriendin van de Seksrabbijn zei dat ooit een Indiër in een restaurant tegen haar had gezegd: 'ik zie aan je ogen dat je kunt squirten.' Dat was geen succesvolle verleidingstechniek.