Wordt een vrouw zoals ik - blond en op hakken - gezien als het type 'leuk voor een tijdje, niet voor vast'?

'Tien jaar geleden ben ik gescheiden en sindsdien heb ik wel mannen gehad, maar met geen van die mannen is het iets geworden. De laatste keer is alweer een jaar of wat terug. Ik was in het dorpscafé waar de dood van David Bowie werd herdacht, toen ik op weg naar mijn fiets staande werd gehouden door een man die ik vaag kende. Ik had eens zijn boodschappen voorgeschoten bij de Jumbo toen hij zijn portemonnee was vergeten. Vanaf dat moment groetten we elkaar.