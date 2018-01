Wimmy Hu probeert een concept te creëren dat nog niet bestaat: een restaurant dat anders en beter is

Wimmy Hu heeft een goed voornemen voor 2018: 'Minder hard werken en meer tijd vrijmaken voor mijn dierbaren. In plaats van 120 uur per week ga ik 100 uur werken. Die werkethiek is voor mij normaal, ik doe het sinds ik een kind was. 38 uur per week? Dat is een vakantiebaan.'



In haar restaurant zit Wimmy Hu aan een tafel bij de sushibar.