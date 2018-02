Wil Merkies was de eerste sportverslaggeefster van Nederland

In de Volkskrant van 19 september 1949 stond onder de kop 'Lauw spelend SVV klopt Volewijckers' ineens 'Van onze verslaggeefster'. 'Zij' schreef: 'Een aanvallende Volewijckers-ploeg die voor het doel de nodige stootkracht miste om Steenbergen c.s. te kunnen overrompelen en bovendien door te ver opdringen de SVV-aanval kansen bood, moest in de tweede helft lijdelijk toezien dat de Schiedammers in twintig minuten tijds via twee snelle aanvallen konden doelpunten.'



De 'zij' was Wil Merkies - toen nog Wil Jansen geheten - een 18-jarig meisje dat door chef sport Jan de Vries van de abonnementenadministratie was gehaald en zo de eerste vrouwelijke sportverslaggeefster van Nederland was geworden.