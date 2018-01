Wielrenner die met Jan Janssen de tour won en later jurist en galeriehouder werd

Hij zal vooral herinnerd worden als een van de drie knechten die Jan Janssen nog had toen hij in 1968 als eerste Nederlander de Tour de France won. Twee jaar later wist Eddy Beugels zeker dat hij zelf de Tour nooit zou winnen en besloot hij te stoppen. Het was de top of niks. Hij volgde een rechtenstudie en werd advocaat. Ook opende hij een eigen kunstgalerie in het centrum van Maastricht.



In 2000 merkte hij dat hij soms niet meer op een woord kon komen.