Wie behoefte heeft aan privacy zal in zwembad, meer en zee een goed decor voor zijn seksuele activiteiten vinden

Een jaar of 17 geleden bedreef de Seksrabbijn na het avondeten de liefde in een hotelzwembad in Italië. Het was al behoorlijk donker, maar echt discreet was het niet. Wie behoefte heeft aan privacy - en in zekere zin is seks een overwinning op de behoefte aan privacy - zal in zwembad, meer en zee een goed decor voor zijn seksuele activiteiten vinden.



Natuurlijk kun je naar zwembad of meer gaan om te zwemmen, maar het zijn ook prima plekken om vriendelijk contact te leggen met een badmeester, een vader, om ons, al was het maar in de fantasie, over te geven aan de lust. Wat het kijken betreft: doe het met mate. De starende blik wordt niet ten onrechte dikwijls als een daad van agressie opgevat. Kijk naar de ander alsof u een spion bent, alsof u niet gezien mag worden.