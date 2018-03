Wat een Cobraschilder was voor de moderne schilderkunst, was hij voor de tuinarchitectuur

Wat een Cobraschilder was voor de moderne schilderkunst, was Pieter Buys voor de tuin- en landschapsarchitectuur. Hij vernieuwde radicaal de inrichting van tuinen en openbaar groen in Nederland.



In totaal zou hij 1800 buitenruimtes aanleggen. Zijn laatste project was het bestemmingsplan Fort Isabella bij Den Bosch, waar hij tot ver na zijn 90ste jaar aan werkte. De nestor van de Nederlandse tuinarchitectuur overleed 1 februari op 94-jarige leeftijd in Vught. 'Hij stierf in het harnas', zegt zijn dochter Charlotte Buys.