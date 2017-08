Wat doen we met verboden verlangens?

Over de fantasie spreken wij geen moreel oordeel uit

Laten we nogmaals vaststellen dat fantasieën en verlangens vrij zijn. U mag over alles fantaseren, er is weinig of geen reden aan te nemen dat elke fantasie werkelijkheid wordt. De Seksrabbijn had een vriendin die zich bijzonder aangetrokken voelde tot Brad Pitt, zonder dat ze hem zelfs ooit maar een e-mailtje stuurde.



En we moeten de fantasie ook zien als het domein waar uw wensen vervuld worden; zoals bekend valt de realiteit als het gaat om het vervullen van wensen nogal tegen. Daarom komt het vaak voor dat mensen in bed liggen met de ene persoon en aan de andere persoon denken. Als dat niet meer zou kunnen, zouden mensen vermoedelijk nog minder seks hebben dan ze nu al hebben.



U kunt natuurlijk ook uw reguliere partner vragen of zij zich wil verkleden als de buurvrouw of u koopt voor uw echtgenoot een Brad Pitt-masker. Niemand dient zich beledigd te voelen als hij tijdens de seks iemand anders moet zijn dan zij of hij doorgaans is.