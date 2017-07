Vurig verlangen blijkt zelfs jaren later moeilijk te doven

Maaike: 'Het was in 1982 op de camping aan het Gardameer. Ik was 19, Enrico was 21. Hij was goedgekleed in een glanzend voetbalbroekje en een mooi shirtje en was minder branieachtig dan zijn vrienden. Geen typische Italiaanse macho, maar een lieve jongen met prachtige slanke handen en lange vingers en een gespierd lichaam van alle karate die hij deed. We raakten meteen bevriend en brachten de hele vakantie samen en met onze vrienden door.