Voortaan spelen we Catan in plaats van Kolonisten. Fabrikant schrapt 'beladen' term wegens 'nare bijsmaak'

Het AD sprak ook fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD, een partij die zich hardmaakt voor het behoud van de Nederlandse identiteit. Hij noemt de naamswijziging 'verkrampt' en stelt dat de fabrikant zich laat leiden door 'een paar gekkies in hun mailbox'. 'Terwijl de meeste Nederlanders hier echt geen probleem mee hebben. Ik ben de hele discussie over dit soort verwijzingen naar kolonialisme zat. Er zijn échte problemen, die meer aandacht verdienen.'



Het van oorsprong Duitse spel Die Siedler von Catan is in Nederland ruim 1,5 miljoen keer verkocht. 999 Games is 'vanwege de mini-ophef die is ontstaan door de uitspraken van de woordvoerder' tot nu toe niet in staat reactie te geven.