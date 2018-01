Vaker seks hebben hoeft niet moeilijk te zijn

Een bezoek aan dementerende schoonouders? Ga snel van bil in het verpleegtehuis

Volgens arts-seksuoloog Rik van Lunsen komt seks 'onder druk te staan door ons steeds gejaagder bestaan'. Al dertig jaar geleden las de Seksrabbijn dat ons bestaan steeds gejaagder wordt. Werk, kinderen, dementerende schoonouders, zieke huisdieren en lekkages kunnen de seksuele aandrang inderdaad reduceren tot bijna nul.



Wellicht ten overvloede: geen seks is ook prima. Bovendien: een keer per week de Seksrabbijn lezen is bijna neuken en bij de keuze tussen seks of een doodzieke hond naar de dierenarts brengen is het vermoedelijk moreel gezien juist om voorrang te geven aan de hond.



Voor hen die meer willen enkele bescheiden voorstellen. Doe het tussendoor, combineer. U kunt uw partner oraal bevredigen terwijl hij of zij een scholletje bakt. Een conferencecall met uw werk? Ga op uw partner zitten of uw partner op u, vrij zachtjes en voer het gesprek. Seks kan zonder gehijg. Als u zich niet meer in kunt houden doet u alsof u bronchitis heeft. Een bezoek aan dementerende schoonouders? Ga snel van bil in het verpleegtehuis. De dementerende zal er geen last van hebben en knapt er misschien zelfs van op.