Trendwatcher Adjiedj Bakas: 'Ik ben hier niet gekomen om Surinaams gettootje te spelen'

Van tevoren had Adjiedj Bakas één voorwaarde: hij wilde niet meewerken aan een huilinterview over discriminatie. 'In deze serie lees ik allemaal verhalen van klagers. Ik heb niets te klagen, ik kom uit een klein dorp in Suriname en nu ben ik big in Japan. Daar geef ik lezingen voor grote zalen. Mensen die klagen, moeten ontbozen.



'Klagen over Nederland is ondankbaar, het is natrappen. Suriname wordt geregeerd door veertig families. Als je daar niet bij hoort, kun je nooit iets bereiken.