Tineke Notten-Roeffen: een grote vrouw met een natuurlijke autoriteit

In de begindagen van de Nederlandse televisie waren de banen voor vrouwen beperkt tot die van omroepster of scriptgirl. De grote uitzondering was Tineke Roeffen. Zij was jarenlang de enige vrouwelijke regisseur in Hilversum. 'Langdurig hoogtepunt', zoals zij het noemde, was de serie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer? in de jaren zeventig. In 1985 ging ze met pensioen. Ze overleed op 10 juli op 90-jarige leeftijd in Hilversum, waar ze vanwege een beenbreuk in het ziekenhuis was opgenomen.