Sylvia Witteman drinkt koffie aan de Amstel en ziet een man opvallend kijken naar een serveerster

Het was mooi, warm weer en ik zat op een terras aan de Amstel uit te rusten van een fietstocht naar Ouderkerk. Een fietstocht vol gevaren, want er waren tienduizend mannen op racefietsen rakelings langs me gesuisd, woest bellend, en er had een zwaan naar me geblazen, alleen maar omdat ik 'Dag zwaan' tegen hem zei.



Aan het tafeltje naast me zaten drie vrouwen en een man, allen van een jaar of 60. Een van de vrouwen bestelde een koffie verkeerd, waarna de serveerster moeilijk keek en vroeg 'of het ook een macchiato mocht wezen'. De vrouw knikte beduusd, en toen de serveerster verdwenen was, sprak ze verontwaardigd: 'Geen koffie verkeerd, maar wél macchiato.