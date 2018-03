Sylvia Witteman bezocht de expositie High Society en raakte gefascineerd door een marchesa met een windhond

Het was maandagochtend en nog stil bij de tentoonstelling High Society in het Rijks­museum. Er hangen portretten van rijke, beroemde mensen uit de afgelopen vier eeuwen, in hun mooiste kleren, opvallend vaak met een hond. Eén 16de-eeuwse hertog had zelfs een leeuw aan zijn voeten liggen, die hem blijkens het bijschrift 'overal had vergezeld' maar lachwekkend onbeholpen was geschilderd, als door iemand die het verschijnsel 'leeuw' alleen kende van horen zeggen.



Er hing ook een jonge, 19de-eeuwse arts die sprekend op Thierry Baudet leek, in een rode kamerjas. Hij was niet alleen 'een onverbeterlijk rokkenjager', stond erbij, maar ook 'de grondlegger van de moderne Franse gynaecologie'; die had van zijn hobby zijn beroep gemaakt, net als Baudet, maar dan anders.