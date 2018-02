Sylvia Witteman bewijst dat honger naar kunst en trek in een saucijzenbroodje prima samengaan

Maandagochtend was mijn honger naar kunst opeens zó groot dat ik zonder te ontbijten naar het Rijksmuseum fietste. De deuren waren nog dicht en zelfs het straatorkest dat daar elke dag voor de ingang tot brakens toe Vivaldi speelt, zat nog thuis aan de koffie.



Terwijl ik wachtte, dacht ik na over controversiële kunst. De Manchester Art Gallery had het prerafaëlitische, nogal blote schilderij Hylas en de nimfen van de muur gehaald om 'een debat op gang te brengen over de objectificatie van vrouwen'. Het debat was inderdaad op gang gekomen, al was het vooral over de vraag gegaan of ze daar in dat museum soms stapelkrankzinnig waren geworden.