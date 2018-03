Sylvia keek onder invloed van de gratis designerdrug Koorts naar het behang met rococo-bloemmotiefje

Ik had griep en lag vol overgave het altijd wat lachwekkende woord 'bedlegerigheid' uit te beelden. De poes maakte misbruik van de situatie; mijn scheurend gehoest deed haar aanvankelijk nog geschrokken opspringen, maar al gauw ronkte ze er onverschillig doorheen, met gevouwen pootjes balancerend op mijn schuddende lichaam.



Daar lag ik dan, onder de poes. Uiteenlopende entiteiten namen bezit van mijn oververhitte brein. Daar was ten eerste het behang. In het dagelijks leven is dat een retro-ironisch rococo-bloemmotiefje in oudroze en dof goud, iets voor het boudoir van een lustige witwe, met veel petitfours en witte port; onder invloed van de gratis designerdrug die Koorts heet, veranderde dit knusse patroontje in likkebaardend hellevuur, gelardeerd met flarden Achterberg ('maar deze beelden stonden in uw ogen/en deze ogen zijn uiteengegaan') en volop enge gezichtjes, waaronder dat van een Boze Slak.