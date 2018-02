Sylvia is nog steeds gezellig op wintersport

Hotel Belvédere te Wengen is een gezellig, gutbürgerlich onderkomen in een stijl die het best is te omschrijven als art deco voor en door kleuters, met gifgroene luikjes, oranje gordijnen en naïef houtsnijwerk dat het oogverblindende berglandschap van een truttig-relativerende omlijsting voorziet.



Als de gasten 's ochtends tegen tienen allemaal zijn opgedonderd naar de skipistes zet het personeel de melige Heidi-muzak in de eetzaal uit en laat bij het stofzuigen London Calling uit de speakers daveren. De eerste keer schrok ik ervan. Ik bedoel, je gaat er je hele leven vanuit dat die Zwitsers thuis allemaal een koekoeksklok hebben en vilten sloffen met geborduurde edelweissjes en desnoods wel wifi, maar dat de modem dan een gehaakt hoesje aanheeft met de inspirerende spreuk 'Dä dümmschdi Buur hät die gröschdä Härdöpfel' erop; dan is The Clash, zo opeens, toch een beetje ontluisterend.