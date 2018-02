Stop met supermarkten sluiten! Aafs leven staat op zijn kop!

In de jaren negentig, toen mensen voor hun liefdesleven nog afhankelijk waren van toevallige ontmoetingen in het echte leven, raadde men vrijgezellen vaak aan in de supermarkt rond te hangen. Daar zou je dan een spontaan gesprek kunnen aangaan met iemand die bijvoorbeeld bananen aan het wegen was en dat zou dan weer kunnen leiden tot een date, verkering of een heel leven samen.



Ik snapte nooit iets van die tip, want ik bracht per week ongeveer vijf minuten door in een supermarkt, laat staan dat ik er betekenisvolle ontmoetingen had of zou kunnen arrangeren.