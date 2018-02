Spreek met uw partner af in een bar en vraag hem iemand anders te zijn

Treurig is het als nog maar één iemand jouw behoeften wil vervullen, hoewel het natuurlijk nog treuriger is als niemand meer jouw behoeften wil vervullen

Het bleek een kunstwerk te zijn van de kunstenares Iviva Olenick. Op een stukje van een oud servet had zij geborduurd: 'I have needs. Some other man will always audition to fill them, but I want you. I want you.'



Er ontstond een kleine discussie of het niet 'fulfill' moest zijn, maar een foutje maakt de brief, voor zover dat het woord was, alleen maar authentieker. De Seksrabbijn was verguld met dit kunstwerkje, temeer daar de boodschap een onontkoombare waarheid bevatte: mensen hebben behoeften en er zijn altijd anderen die die behoeften wensen te vervullen. Treurig is het als nog maar één iemand jouw behoeften wil vervullen, hoewel het natuurlijk nog treuriger is als niemand meer jouw behoeften wil vervullen. Een monopolie is slecht voor de markt, vermoedelijk ook slecht voor de liefde, zeker slecht voor de seks.