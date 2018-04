Seksrabbijn: heb seks in bad of onder de douche

Het gebruik van condooms in douche of bad is niet zo handig, maar met een beetje goede wil kom je ook daar wel uit.



We beginnen met de douche. Als je seks wilt hebben met iemand onder de douche moet je diegene dan eerst gaan inzepen? Niet per se, en zeker als de ander iemand is die je niet of nauwelijks kent, kan dat inzepen beledigend overkomen. Een keer stelde de Seksrabbijn voor aan iemand: 'Zullen we in bad gaan?' Het antwoord luidde: 'Vind je me vies of zo?'



De meeste douches zijn niet erg ruim, dus de penetratie in een douche is per definitie gefriemel. Maar opwinding maakt veel goed. Bent u niet bijzonder opgewonden (zeg 6 op een schaal van 10) is het raadzaam te zeggen: 'Laten we naar bed gaan.' Is er geen bed beschikbaar omdat u zich bijvoorbeeld op een militaire basis in een oorlogsgebied bevindt, kunt u zeggen: 'Laten we ons afdrogen.' De kans is overigens groot dat uw opwinding in oorlogsgebieden een 8 of 9 zal zijn op een schaal van 10, maar dat terzijde.

Neemt u een bad, dan is de seks ook altijd gefriemel. Maar het is andersoortig gefriemel dan onder de douche