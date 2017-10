Seks mag routine zijn, maar geef eens per kwartaal de fantasie alle ruimte

Vaak is hier gesproken over seks met een vreemde, maar veel mensen hebben gewoon seks met hun vaste partner, met degene met wie zij een woning of huis en in sommige gevallen nog een huisdier en wat kinderen delen. Ook deze mensen verdienen aandacht.



Seks vereist afstand, zoals al eens is vastgesteld. Te veel emotionele intimiteit is doorgaans slecht voor de opwinding. Dergelijke seks krijgt iets incestueus, en hoewel sommige mensen ervan dromen met hun vader of moeder naar bed te gaan - naar het schijnt Jan Wolkers - moeten andere mensen daar niet aan denken.