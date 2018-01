Seks komt in de knel: door gezin, werk en Netflix halen we de 2 keer per week bij lange na niet

Seks in de knel

'Dat heeft iets merkwaardigs', zegt Rik van Lunsen, als arts-seksuoloog verbonden aan de Nederlandse Vereniging van Seksuologie. 'De seksuele tevredenheid onder met name jonge vrouwen neemt al jaren toe. Aan de andere kant neemt de ontevredenheid over de frequentie toe.' Volgens Van Lunsen is de verklaring tweeledig: mensen vinden seks in een relatie belangrijk en stellen een bepaalde frequentie (veel seks) gelijk aan een gezond seksleven. Maar die frequentie komt onder druk te staan door ons steeds gejaagdere bestaan. 'Seks komt hierdoor in de knel.'



Het beeld dat in glossy's en televisieprogramma's wordt geschetst over hoe een fijn seksleven eruitziet, is bovendien niet reëel, stelt seksuoloog en relatietherapeut Vera Steenhart. 'De laatste decennia is de nadruk komen te liggen op hoe we 'leuke seks' hebben, welke standjes we daarvoor moeten beheersen en wanneer we tevreden kunnen zijn. Mensen denken dat ze daaraan moeten voldoen.'