Schrijver Scott Turow gidst u langs zijn inspiratiebronnen

De meeste boeken van Scott Turow spelen in zijn 'achtertuin', in en rond zijn woonplaats Chicago, maar voor zijn nieuwste legal thriller kwam hij in Den Haag terecht. 'Toen ik in 2000 in Nederland was organiseerde de Amerikaanse ambassade in Den Haag een kleine receptie voor mij en daar ontmoette ik juristen die bij het Internationaal Strafhof werkten. Ze vertelden mij mooie verhalen over de procedures en moedigden mij aan over hun complexe werk te schrijven.