Schaatser Anice Das: 'ik ben de eerste schaatser uit India die ooit aan de Winterspelen heeft meegedaan'

Nadat ze zich in Heerenveen had gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, ging Anice Das eten halen bij een Surinaams restaurant in Steenwijk. Het was eind december, haar winnende schaatsrace op de 500 meter was zojuist live uitgezonden op NPO1. 'Niemand herkende me in dat restaurantje, ik had niet de indruk dat ze het hadden gevolgd.'