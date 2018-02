Roken in een rookruimte is heel nadrukkelijk doodgaan in een glazen kom

Elke keer ben ik verbaasd als mijn stiefdochter thuiskomt van een avondje uitgaan en totaal niet naar rook ruikt. Ze rookt zelf niet, maar ze is in ruimten met dansende jonge mensen en vroeger stonden die ruimten vol met sigarettenrook. Stevige, bijna tastbare rook. Daarnaast werd er ook vaak een rookmachine aangezet, ik weet niet precies waarom, misschien voor als er net niet genoeg sigarettenrook was.



Uitgaan was door grijze dampen en over muziek heen proberen te schreeuwen. Ik stond rustig een uur in de rij en rekende twaalf gulden vijftig af om me in deze ambiance te kunnen begeven, waarna ik me om vijf uur 's ochtends uren moest afschrobben onder de douche.