Recordaantal meldingen over discriminatie: zwangere vrouwen, gehandicapten en chronisch zieken klopten in 2017 het vaakst aan

Dat blijkt uit de Monitor Discriminatiezaken 2017 die maandag wordt gepubliceerd. Er kwamen vorig jaar bij het College 4.259 meldingen en vragen over (on)gelijke behandeling binnen. Dat is ruim eenderde meer dan in 2016.



Het College werd 416 keer om een oordeel gevraagd bij een vermoeden van discriminatie. Dat resulteerde uiteindelijk in 161 oordelen, waarvan in bijna de helft gevallen (48 procent) sprake was van discriminatie. In de meeste gevallen werd een oordeel gevraagd over mogelijke discriminatie op grond van handicap, gevolgd door leeftijd (op de tweede plaats) en ras.