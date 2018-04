Professor Koos Verhoeff maakte beelden met wiskunde

Koos Verhoeff was een bolleboos, maar als gevolg van de oorlog verliep zijn middelbareschoolperiode chaotisch. Maar uiteindelijk kon hij wiskunde gaan studeren in Leiden. Na zijn kandidaats stapte hij over naar de Universiteit van Amsterdam, waar hij er filosofie bij kon doen. Na zijn studie werkte hij eerst bij het Mathematisch Centrum in Amsterdam. In 1957 werd hij onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft, waar hij geïnteresseerd raakte in computers.



Zo ontwikkelde hij een geautomatiseerd systeem voor de universiteitsbibliotheek met een bibliofoon en wentelgoot, waardoor een gevraagd boek binnen twee minuten bij de uitleenbalie kon zijn, in plaats van een kwartier. Daarna werkte hij twee jaar bij Philips aan de automatisering van fabrieken.