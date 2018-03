Peter Middendorp: de mens is hoogstwaarschijnlijk niet meer dan een dier met een spiegel voor zijn kop

Laatst zei iemand: 'Er is ook nog zoiets als een vrije wil.' Een paar dagen later hoorde ik een ander op de radio zeggen: 'Er is ook nog zoiets als een vrije wil.' Weer later - ik had intussen de volgende slotregel van een column gelezen: 'Er is ook nog zoiets als een vrije wil' - beantwoordde een vrouw op tv een vraag zo: 'Er is ook nog zoiets als een vrije wil.'



Dus als de uitspraak 'er is ook nog zoiets als een vrije wil' iets aantoont, zou je zeggen, is het waarschijnlijk vooral dat mensen altijd en eeuwig dezelfde dingen zeggen, letterlijk in dezelfde woorden, wat in dit geval een beetje in tegenspraak lijkt met de inhoud, de vrije wil, om niet te zeggen dat de uitspraak zelf laat zien dat zij niet klopt.