Pedagogisch talent met passie voor schaatsen

De Vries, die aan een stollingsziekte leed, kreeg begin augustus last van een versnelde hartslag en ademnood. Eerst werd gedacht dat het aan de medicijnen lag. Maar na een scan in het ziekenhuis bleek hij slokdarmkanker te hebben die al was uitgezaaid naar verschillende organen, waaronder de lever. Een krachtige chemo zou het proces misschien enige tijd kunnen stoppen, maar dan liep hij het risico op bloedingen. Dat wilde hij niet. Hij ging terug naar huis en overleed op 19 augustus.



De Vries werd geboren in Harlingen als oudste van drie jongens. Hij was intelligent en mocht in Groningen rechten gaan studeren. Daar werd hij lid van Tjas, de grootste studentenschaatsclub ter wereld. Hij was niet een hoogvlieger die de top van Nederland zou halen. Wat hij wel goed kon, was onderricht geven.