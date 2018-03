Overweeg seksloze dagen, misschien seksloze weken in uw bestaan in te bouwen

Wanneer bent u verslaafd? Als u en uw omgeving er geen last van hebben, is er weinig aan de hand. Maar stel dat u in de baas zijn tijd langer dan een uur per dag porno kijkt, moet u zich ethische vragen gaan stellen.



Het is begrijpelijk dat mensen op hun werk porno kijken. Meer dan dertig minuten per dag echter is overdreven en doe het zo dat uw collega's er geen last van hebben. Probeer duurzame porno te kijken, dat wil zeggen ethisch verantwoorde porno die is gemaakt met respect voor de acteurs, die keurig betaald zijn of die het deden als vrijwilligerswerk, alsmede porno die de vrouw niet uitsluitend behandelt als object en middel voor genot van de man. Zoals bekend vinden veel mensen het bijvoorbeeld stuitend als mannen klaarkomen over de gezichten van vrouwen. Begrijpelijk. Vermijd dergelijke porno. Klaarkomen doet de man in anus, vagina of mond of hij spuit over buik, billen dan wel voeten (voor de voetfetisjisten), al het andere beoordelen wij als weinig duurzaam.