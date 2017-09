Over duizend jaar is de zweefplant het grootste mysterie van 2017

Stel. We worden nú bedolven onder as, zoals Pompeii tweeduizend jaar geleden. Duizend jaar later graven ze ons weer op, gieten gips in de versteende holten die onze lichamen en meubels hebben achtergelaten en zien zo het jaar 2017 terug. Wat zou dan het grootste mysterie zijn? Al die duizenden zweefplantjes, waarschijnlijk. Boven banken, naast tv's, in slaapkamers - jeetje, was de grond zó vervuild dat planten alleen nog in de lucht groeiden, zou de toekomstmens zich afvragen. Anderen zouden concluderen dat het huisaltaartjes waren voor de god van de ambachtelijkheid of de godin van het cocoonen. Of zouden ze in die verre toekomst fantaseren dat hun voorouders gewoon omkwamen in de plastic wasbolletjes en van gekkigheid niet meer wisten wat ze ermee moesten? Ook mogelijk. Hoe dan ook zal niemand ooit weten wat wij nu weten over de zweefplant: dat het allemáál een beetje waar is, en vooral een enorm wooncliché.