Het woord 'fiasco' wilde nét niet vallen in dat paginagrote stuk over panda's, woensdag in deze krant (+), maar voor de goede verstaander was het duidelijk: Ouwehands Dierenpark heeft met die twee obese zwart-witte Chinezen de miskoop van de eeuw gedaan. 7 miljoen voor twee saaie beren die nog te beroerd zijn om broodjes te smeren. De gehoopte toestroom van bezoekers blijft dan ook uit, de Rhenense middenstand zit met de handen in het haar en zelfs de burgemeester beklaagde zich in de krant: 'Rhenen hoeft niet het Giethoorn van Utrecht te worden, maar we willen wel economisch profiteren'.