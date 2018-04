Ook Sylvia Witteman gaat haar Facebookaccount opheffen. O nee, toch niet

In 2015 plaatste ik mijn eerste tekst: 'Ik begrijp helemaal niets van dat Facebook. Alleen dat het waarschijnlijk heel veel tijd gaat kosten' en verder bleef ik er dat jaar weg. In 2016 plaatste ik achtereenvolgens een foto van mijn jongste zoontje met een David Bowiemasker voor zijn gezicht en een filmpje van een zwemmende olifant. In 2017 plaatste ik een oude foto van mijn kinderen als kleuters die, verkleed als dokter en verpleegster, een babypop opereren die met ketchup is ingesmeerd.



Tot zover mijn schamele bijdrage aan Facebook. Gelukkig, of helaas, heb ik ook vrienden en familie, die er foto's op hebben gezet waarop ik A: iets aan het eten of drinken ben, B: door een veel te warme Europese stad aan het sjokken ben of C: naar mijn telefoon zit te staren. Tot slot zijn er nog de felicitaties, elk jaar op mijn verjaardag, vaak vergezeld van virtuele bossen bloemen en schattige kattenfoto's. Daar heb ik nooit op gereageerd, ondanks het vage schuldgevoel dat met die nalatigheid gepaard ging.

Wat heeft Mark Zuckerberg met zijn griezelige, privacyverslindende Facebook aan dat lullige beetje informatie over mij?