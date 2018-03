Ondernemer Masoumah Hosseini : 'Ik kan niet zo goed tegen mensen die zeuren over discriminatie'

Het waren niet de congressen bij de VVD, de partij waarvoor Masoumah Hosseini Statenlid is in Zuid-Holland. Het was de rechtbank die ervoor zorgde dat ze een beslissing nam over haar hoofddoek. 'Ik woonde tot mijn 12de in Afghanistan. Een meisje begint daar op haar 9de een hoofddoek te dragen. Dat hoort bij het aankleden 's ochtends. Je kon zonder hoofddoek over straat, maar het was veiliger er een te dragen. Dan werd je niet lastiggevallen door mannen.



'Op mijn 12de vluchtten we naar Iran en op mijn 15de kwam ik naar Nederland.